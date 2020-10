SwiftKey è una delle migliori app tastiere per Android che Microsoft ha acquisito quattro anni fa. Dopo aver aggiornato il brand, il gigante di Redmond ha iniziato a lavorare per supportare il tema scuro.

La modalità scura è apparsa in Swiftkey come opzione a febbraio, tuttavia non supportava la corrispondenza con il tema di sistema. L’ultima versione beta di Microsoft Swiftkey introduce il supporto per il tema automatico della tastiera che ora si adatta all’impostazione di sistema.

Novità in Microsoft SwiftKey beta 7.6.6.9

La versione beta 7.6.6.9 di Microsoft SwiftKey aggiunge un’opzione che permette agli utenti di fare in modo che il tema della tastiera rifletta automaticamente il tema di sistema, in modo che possa essere più visibile durante il giorno attraverso un aspetto più chiaro e passare a un tema scuro di notte per salvaguardare la vista.

Anche se può sembrare che Microsoft sia arrivata un po’ in ritardo, Google ha introdotto il supporto per il tema dinamico in Gboard solo pochi mesi fa.

Come aggiornare la tastiera Microsoft SwiftKey

Il nuovo tema dinamico di Swiftkey è attualmente disponibile nella versione beta 7.6.6.9 dell’app che è attualmente in roll out tramite il Play Store di Google, ma in alternativa potete scaricare il relativo APK qui.