Microsoft ha acquisito la popolare tastiera SwiftKey circa quattro anni fa, ma da allora ha aggiunto solo gli account Microsoft opzionali, Bing e la funzione di traduzione dell’azienda.

All’inizio di quest’anno il brand Microsoft è diventato più presente nelle impostazioni dell’app, ma ora il gigante di Redmond ha deciso di rendere più chiaro che state usando un suo prodotto.

Anche se il nuovo nome non è ancora attivo nella pagina dell’app beta presente nel Play Store, l’ultima versione 7.5.5.15 beta di SwiftKey ora è denominata “Microsoft SwiftKey Keyboard”, come è possibile notare nel launcher, nel selettore del metodo di input, sullla barra spaziatrice della tastiera e nelle impostazioni di SwiftKey.

Microsoft aggiunge il supporto per Emoji 12.0 a SwiftKey

A parte la presenza più diffusa del marchio Microsoft, non ci sono cambiamenti sul fronte delle funzionalità, a parte l’introduzione del supporto per Emoji 12.0 per gli utenti Android 10.

Emoji 12.0 introduce un assortimento di nuove emoji come come il fenicottero o il bradipo, nuovi design con persone che si tengono per mano con tutti i modificatori di tonalità della pelle esistenti disponibili per tutte le possibili combinazioni e una selezione di nuovi design orientati all’accessibilità.

E’ possibile ottenere l’ultima versione beta di Microsoft SwiftKey Keyboard attraverso il Play Store toccando il badge che trovate a seguire, oppure scaricando il relativo APK da installare manualmente.