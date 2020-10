Il concetto di ricarica rapida è ormai entrato nelle nostre vite e il suo significato è chiaro a tutti. Gli smartphone moderni sono spesso caratterizzati da moduli batteria da 4000/4500 mAh che, tramite tecnologie di ricarica rapida su cavo, possono contare su un tempo di ricarica molto esiguo, spesso pari alla durata di una doccia.

Ricarica wireless da 100 W nel 2021

Ad oggi sono molte le aziende che lavorano allo sviluppo di queste tecnologie, come ad esempio OPPO con i caricabatterie da 125 W oppure IQOO con la ricarica a 100 W. Quel che sappiamo dagli ultimi rumor in tal senso, è che durante il Q1 2020 diverrà molto comune acquistare smartphone con batterie da 5000 mAh e ricarica rapida da 100 W.

Ma che ne sarà invece della ricarica rapida wireless? In queste ore il leaker Digital Chat Station pubblica su Twitter un leak molto interessante: nel 2021 assisteremo al lancio della ricarica rapida wireless da 100 W. Un velocità di ricarica di questa portata apre le porte a soluzioni senza cavo in grado di offrire prestazioni simile a quelle con cavo, eliminando però la necessità di occupare la porta di ricarica del proprio smartphone.

Ovviamente non va sottovalutato l’eventuale impatto negativo che un’alta velocità di ricarica può avere sulla salute della batteria. In tal senso sappiamo che la ricarica rapida da 125 W di OPPO porta la capacità della batteria all’80% dopo circa 800 cicli di carica/scarica, pertanto ci auguriamo che le varie aziende studino dei sistemi in grado di salvaguardare la vitalità delle batterie nel medio e lungo periodo.