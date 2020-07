L’arrivo della connettività 5G e di contenuti ad altissima risoluzione mette sotto stress le batterie degli smartphone presenti in commercio. Fortunatamente le tecnologie di ricarica rapida permettono di accorciare i tempi di ricarica ed offrire così ancora più ore di utilizzo, ma il vero cambio di passo lo avremo a partire dal Q1 2021.

Ricarica rapida mainstream dal Q1 2021

Di questo ne è convinto il classico leaker Digital Chat Station che punta al primo trimestre del prossimo anno come data in cui smartphone con batteria da 5000 mAh e ricarica rapida da 100 W saranno la norma. Del resto già adesso sono piuttosto numerose le aziende che offrono questo sistema di ricarica per i propri smartphone, con alcune aziende del mercato cinese che fanno a gara a chi si spinge più in alto.

Sullo sfondo si muovono aziende importanti come ad esempio OPPO, IQOO e Realme; la prima con il lancio della nuova gamma di caricabatterie fino a 125 W, la seconda con la ricarica UltraDART da 125 W ed infine IQOO con la tecnologia di ricarica rapida a 120 W. Tutto ciò ci porta a credere che già nel 2020 avremo modo di assistere al lancio dei primi smartphone muniti del supporto alla ricarica rapida da 100 W o superiore, con l’arrivo di molti più terminali muniti batterie più capienti e con tecnologie di ricarica rapida più efficienti nei primi mesi del 2021.

Resta però da vedere l’effetto che questo tipo di tecnologie avranno sulle batterie. Pochi giorni fa avevamo parlato di un dato piuttosto serio circa l’impatto negativo che la ricarica da 125 W di OPPO potrebbe avere sulla batteria, con il modulo portato a perdere 1/5 della sua capacità totale dopo 800 cicli di carica/scarica.