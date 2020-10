Spesso con il rilascio di una nuova versione di Android arrivano non soltanto inedite funzionalità ma anche qualche bug più o meno fastidioso che invece non era presente nella precedente release del sistema operativo mobile di Google e nemmeno Android 11 pare fare eccezione a questa regola.

Si stanno moltiplicando in Rete, infatti, le segnalazioni di possessori di smartphone della gamma Google Pixel che lamentano dei problemi con la connettività Bluetooth dopo avere proceduto all’installazione dell’aggiornamento ad Android 11.

Con Android 11 arriva un problema Bluetooth per la gamma Google Pixel

In particolare, sui forum di supporto di Google (qui e qui) e delle community che ruotano attorno al sistema operativo del colosso di Mountain View le testimoniane diventano di ora in ora più numerose ed il problema pare essere anche piuttosto ampio, coinvolgendo sia gli smartphone meno recenti, come Google Pixel 3a e Google Pixel 4, che quelli più nuovi, come Google Pixel 4a.

Stando a quanto emerge dalle segnalazioni, una volta effettuato l’upgrade ad Android 11 lo smartphone inizia a non garantire più la stabilità delle connessioni Bluetooth e tanti utenti riscontrano il bug proprio nel momento in cui stanno usando il telefono per ascoltare la propria musica collegandolo ad un dispositivo Bluetooth (la riproduzione si interrompe del tutto o, ad ogni modo, diventa “balbettante”).

Purtroppo non è chiaro quanto sia diffuso il bug, sulla cui natura software non sembrano ad ogni modo esservi dubbi.

Ricordiamo che Google con l’aggiornamento di ottobre ha implementato la correzione di alcuni bug ma nel changelog ufficiale non vi era riferimento a problemi relativi al Bluetooth.

La speranza, pertanto, è che il team di sviluppatori di Google riesca a scoprire rapidamente cosa interferisce sulla connettività Bluetooth, mettendo così fine a questo nuovo bug con l’aggiornamento di novembre, che dovrebbe essere disponibile tra poco più di tre settimane.

