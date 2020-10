HTC ha riavviato il suo business nel settore degli smartphone un tempo redditizia a giugno e ha continuato a rilasciare in sordina nuovi dispositivi durante la scorsa estate.

Le scelte intraprese dalla società inizialmente discutibili ora sembrano dare i loro frutti, in quanto settembre 2020 è stato il mese migliore nell’ultimo anno.

Settembre 2020 è stato il miglior mese dell’anno per HTC

In termini di entrate, settembre 2020 si è rivelato il mese migliore degli ultimi dodici per HTC con circa 28,4 milioni di dollari, inoltre è stato anche migliore di ottobre, novembre e dicembre del 2019.

Nonostante rappresenti uno dei migliori mesi della storia recente di HTC, le entrate del mese scorso sono scese del 35,94% rispetto a settembre 2019. Si tratta di un dato inferiore al calo medio di quest’anno (- 48,71%), ma dimostra che l’azienda ha ancora molta strada da fare per risollevarsi.

HTC, che recentemente ha cambiato amministratore delegato, non ha rivelato la redditività per settembre, ma la società perde denaro ormai da anni e non si prevede che questo trend cambierà a breve.

Il mercato si aspetta che la società continuerà a spingere il suo business degli smartphone ridimensionato e la crescente divisione VR, ma una completa inversione di tendenza sembra essere ancora abbastanza lontana, tuttavia HTC sta tentando di riprendersi una fetta del business degli smartphone con un nuovo dispositivo pieghevole.

