HTC non è certamente più uno dei brand leader del settore degli smartphone ma il produttore taiwanese non ha ancora abbandonato il mercato e, pur avendo deciso di concentrarsi sui dispositivi VR, non ha nascosto di avere in progetto il lancio di telefoni che possano sfruttare le potenzialità della connettività 5G.

Pare che HTC non veda soltanto nel 5G delle grandi potenzialità, almeno ciò è quanto suggerisce un nuovo brevetto che riguarda uno smartphone pieghevole.

Un nuovo brevetto HTC per un form factor più moderno

La richiesta del brevetto in questione risale alla fine dello scorso anno ed è stata pubblicata dal WIPO (World Intellectual Property Office) il 20 agosto 2020, fornendo qualche interessante dettaglio sulla speciale cerniera pensata da HTC per supportare il display pieghevole (che potrebbe essere usato anche su un tablet oltre che su uno smartphone).

Il sistema pensato dall’azienda taiwanese prevede due moduli di supporto in cui sono incorporati diversi ingranaggi e che hanno il compito di impedire che il display venga allungato eccessivamente, riducendo così la possibilità che si formino pieghe sullo schermo.

Tale meccanismo, tuttavia, comporta che la cerniera possa sporgere leggermente dall’alloggiamento e resta da capire, pertanto, come funzionerà nella pratica (basti pensare ad alcuni problemi, come l’accumularsi della polvere o la possibilità che si incastri in tasca).

Sempre stando a quanto si apprende dai dettagli svelati dal brevetto, HTC ha pensato ad uno smartphone con un display esterno, soluzione che da un lato consente di eliminare la necessità di uno schermo secondario ma che, dall’altro lato, rende il device decisamente più fragile e, ad ogni modo, sensibile ad eventuali rotture quando viene usato per le normali attività quotidiane.

La documentazione del brevetto mostra che lo sviluppo di questo smartphone pieghevole HTC è ancora nelle prime fasi, focalizzandosi prevalentemente sul sistema della cerniera e lasciando a fare da contorno ad altri importanti elementi, come le fotocamere, gli eventuali tasti e porte o persino il design complessivo del device.

Uno smartphone, un tablet o un altro device

Le immagini che vedete in questo articolo sono frutto dell’immaginazione dello staff di Let’s Go Digital che, partendo dagli elementi inclusi nel brevetto di HTC (li trovate qui), ha aggiunto alcuni degli aspetti mancanti, così da potersi fare un’idea del design complessivo di un telefono basato su tale soluzione (per esempio, il form factor a conchiglia è stato scelto in quanto la documentazione più volte menziona la possibilità di utilizzare lo smartphone pieghevole sia da semi-aperto che completamente aperto).

Resta da capire se effettivamente HTC deciderà di investire in tale progetto e lanciare uno smartphone (o magari un tablet) che sfrutti questo tipo di soluzione. Decisione non facile da prendere se si considera il livello che la concorrenza attuale è già in grado di garantire: basti pensare a Samsung Galaxy Z Flip 5G.