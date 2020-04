Vodafone ha lanciato una nuova iniziativa, valida fino al 29 aprile prossimo, per portarsi a casa uno dei nuovi Samsung Galaxy S20 5G o Samsung Galaxy S20 Plus 5G; si chiama Vodafone Infinito S20 Edition: scopriamo insieme di cosa si tratta.

Samsung Galaxy S20 e S20 Plus 5G con Vodafone: ecco i costi

La proposta di Vodafone prevede la sottoscrizione di un piano di 30 rate mensili, abbinato ad un’offerta della gamma Infinito; ecco quindi i costi previsti:

Vodafone Infinito S20 Edition con Samsung Galaxy S20 5G : costo di 49,99 Euro al mese, di cui 20 Euro di rata smartphone e 29,99 Euro di piano Infinito Gold;

: costo di 49,99 Euro al mese, di cui 20 Euro di rata smartphone e 29,99 Euro di piano Infinito Gold; Vodafone Infinito S20 Edition con Samsung Galaxy S20+ 5G: costo di 54,99 Euro al mese, di cui 25 Euro di rata smartphone e 29,99 Euro di piano Infinito Gold.

Vodafone Infinito S20 Edition prevede anticipo zero e include 24 mesi di assicurazione Kasko inclusa; tutto è legato all’obbligatorietà di addebito automatico su carta di credito.

Nel caso di recesso anticipato sono previsti dei corrispettivi da pagare a Vodafone: massimo 400 Euro per Galaxy S20 5G e 300 Euro per Galaxy S20 Plus 5G.

Vodafone Infinito Gold prevede minuti illimitati verso tutti, minuti illimitati verso i paesi dell’Unione Europea, 1000 minuti verso i paesi extra UE, SMS illimitati verso tutti e GB illimitati alla velocità massima di 10 Mbps in download.

