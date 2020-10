Alcuni giorni fa Samsung Galaxy S20 Fan Edition veniva finalmente presentato con una scheda tecnica niente male, soprattutto considerando il prezzo di listino. Samsung Galaxy S20 Fan Edition rappresenta l’ultimo terminale che chiude il cerchio della serie Samsung Galaxy S20 presentato ad inizio 2020, e lo fa con un rapporto qualità/prezzo davvero niente male.

Disponibile all’acquisto già in sconto

In queste ore lo smartphone di Samsung è finalmente disponibile all’acquisto a 599 euro in tutte le varianti cromatiche e nella versione 4G e 5G. Ma c’è di più: da oggi, 2 ottobre, fino al prossimo 25 ottobre, la compagnia svela un interessantissimo piano di sconti fino a 400 euro per alcuni prodotti Samsung selezionati.

Acquista Samsung Galaxy S20 Fan Edition

Fino a 400 euro di sconto

Per godere del buono basta collegarsi al sito samsung.com oppure accedendo all’applicazione Samsung Members. Tra i prodotti selezionati per questo sconto esclusivo, troviamo anche Samsung Galaxy S20 Fan Edition. Per rendere il prodotto ancora più allettante, infatti, il colosso sud coreano ha deciso di proporlo con uno sconto di 100 euro sia nella versione 4G che in quella 5G. Lo stesso sconto da 100 euro è disponibile anche per l’acquisto di Samsung Galaxy Tab S6 Lite.

Se invece avete in mente di investire i vostri risparmi su Samsung Galaxy S20 Ultra 5G, Samsung Galaxy Note 20 oppure Samsung Galaxy Note 20 Ultra 5G, lo sconto disponibile sarà pari a 200 euro; lo stesso vale anche per l’acquisto di Samsung Galaxy Tab S7 e Samsung Galaxy Tab S7+.

Infine, acquistando Samsung Galaxy Book S (Intel), Samsung Galaxy Book Flex e Samsung Galaxy Book Ion, potrete sfruttare uno sconto pari a 400 euro.

Tutte le informazioni dettagliate sono disponibili a questo link su samsung.com.