Samsung Galaxy S20 Fan Edition rappresenta il terminale che chiude definitivamente il cerchio dell’offerta Samsung per quanto riguarda la serie Samsung Galaxy S20. Sebbene la sua presentazione ufficiale è attesa per domani, 23 settembre 2020, in queste ore una pagina di MediaWorld ci permette di scoprire alcune importanti informazioni sulla scheda tecnica e un succoso bundle per gli utenti che decideranno di pre-ordinare lo smartphone da domani fino all’1 ottobre 2020.

Specifiche e design Samsung Galaxy S20 Fan Edition

Scegliendo di prenotare lo smartphone entro la data sopracitata, si avrà la possibilità di godere di 3 mesi gratuiti di abbonamento a Xbox game Pass Ultimate con il controller MOGA XP5-X oppure la smartband Samsung Galaxy Fit 2.

Venendo invece alla componente hardware, scopriamo che Samsung Galaxy S20 Fan Edition sarà proposto in sei colorazioni e con un display Super AMOLED Infinity-O da 6,5 pollici a risoluzione Full HD+ con refresh rate impostato a 120 Hz.

Pre-ordina Samsung Galaxy S20 Fan Edition da MediaWorld

Il comparto fotografico principale vede l’arrivo di tre sensori (principale da 12 MP con apertura f/1.8, ultra grandagolare da 12 MP con apertura f/2.2 e teleobiettivo da 8 MP con apertura f/2.4), una batteria da 4500 mAh con supporto alla ricarica rapida a 25 W con cavo e in wireless a 15 W, 6 GB di RAM, 128 GB di storage espandibile fino ad 1 TB tramite micro SD e processore Snapdragon 865 per la versione 5G e Exynos 990 per quella in 4G.

Scheda tecnica

Display Super AMOLED 6,5 pollici flat a risoluzione Full HD+ da 2400 x 1080 pixel, certificato HDR10+ e con refresh rate da 120 Hz;

dimensioni e peso: 74.5 x 159.8 x 8.4 mm, 190 grammi;

fotocamera anteriore da 32 MP con apertura f/2.2;

fotocamera posteriore tripla con sensore ultra grandangolare da 12 MP con apertura f/2.2, sensore grandangolare da 12 MP con apertura f/1.8 e sensore telescopico da 8 MP con apertura f/2.4 e zoom ottico 3x;

processore Exynos 990 (4G) o Snapdragon 865 (5G);

6 GB di RAM con 128 GB di archiviazione interna;

batteria da 4500 mAh con ricarica rapida con cavo e in wireless;

connettività dual SIM ibrida, LTE/5G, Wi-Fi 802.11 ax (2.4 + 5 GHz), Bluetooth 5.0, NFC, GPS + Galileo + GLONASS + BeiDou, USB Type-C;

certificazione IP68;

Android 10.

Prezzo e disponibilità Samsung Galaxy S20 Fan Edition

Il catalogo online di WINDTRE per Samsung Galaxy S20 Fan Edition svela il prezzo pari a 699,90 euro con 128 GB di storage nelle colorazioni Navy oppure Green.

I prezzi generali parlano di 699 euro per la versione con connettività 4G e di 769 euro per la variante 5G. Vi ricordiamo, infine, che Samsung Galaxy S20 Fan Edition sarà disponibile a partire dal prossimo 2 ottobre nelle colorazioni Cloud Navy, Cloud Red, Cloud Lavender, Cloud Mint, Cloud White e Cloud Orange.

Disponibile su