Utilizzare uno smartphone è ormai semplice come bere un bicchiere d’acqua, ma molto spesso non ci si rende conto di quelli che potrebbero essere i risvolti psicologici associati ad esso. Nello specifico, soprattutto quando si parla di foto e di selfie, si tende ad utilizzare i classici “filtri bellezza” per migliorare il proprio aspetto prima di postare le foto sui social.

Cambia il concetto di “filtro bellezza”

Google, in un lavoro a quattro mani con esperti sulla salute mentale, sta per lanciare alcune interessanti novità in tal senso. Infatti, molti specialisti concordano sul fatto che i filtri bellezza possono deformare la fiducia in se stessi arrivando, nel peggiore dei casi, a prendere in considerazione interventi di chirurgia estetica.

Come riporta Tech Crunch, il colosso di Mountain View sta seguendo le indicazioni di esperti di salute mentale per quanto riguarda la gestione dei sopracitati filtri all’interno dell’applicazione Google Fotocamera sui dispositivi Pixel. Su Google Pixel 4a, ad esempio, l’azienda ha disattivato di default i filtri bellezza e nel mentre andrà anche ad aggiungere testi ed icone rinnovate pensate per non far passare il concetto che “ci sia qualcosa di sbagliato nel proprio aspetto“.

Secondo l’American Academy of Facial Plastic and Reconstructive Surgery, lo scorso anno il 72% dei pazienti hanno richiesto interventi per migliorare il risultato dei selfie, e che l’80% dei genitori sono preoccupati dell’effetto che questi filtri possono avere sui minori – insomma, una vera “malattia dei selfie“.

Icone o testi che possono in qualche modo far pensare che ci sia qualcosa di sbagliato nel proprio aspetto verranno modificati per veicolare un messaggio neutrale. Termini come “bellezza”, “abbellimento”, “miglioramento”, “ritocco”, creano un concetto mentale che può portare le persone a pensare che sia necessario “correggere i difetti del proprio corpo“.

In tal senso Google modificherà l’aspetto delle icone e renderà sempre ben visibile all’interno di Google Fotocamera quando un filtro è attivo in fase di scatto o in post-produzione.

Tutte le novità a cui sta lavorando Google saranno disponibili anche sui nuovi smartphone presentati questo mercoledì, ovvero Google Pixel 4a 5G e Google Pixel 5. Gli altri smartphone, da Google Pixel 2 in su, riceveranno le nuove descrizioni ed icone con un apposito aggiornamento di sistema.