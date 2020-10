Se siete soliti utilizzare Gmail, saprete certamente che la posta elettronica di Google è strettamente correlata a tanti altri servizi secondari ma non per questo meno importanti, anzi. Vi siete mai chiesti, ad esempio, come fa Google a ricordarvi di pagare le bollette, mostrarvi le informazioni su un itinerario di viaggio o mostrare le prenotazioni del ristorante su Google Maps?

Disattivazione servizi Google da Gmail

Queste stretta connessione fra gli altri servizi Google è possibile in quanto essi “pescano” da dentro Gmail, ed in futuro gli utenti potranno gestire in maniera più granulare quali servizi potranno farlo. Infatti, tramite il data mining della versione 2020.09.20 di Gmail effettuato da XDA, scopriamo una serie di stringhe che fanno riferimento alla possibilità di disattivare queste integrazioni.

<string name=”cross_products_form_description_paragraph_1″>Get the most out of products like Assistant, Maps, Travel, and GPay with personalization based on your Gmail, Chat, and Meet content and how you use these products</string>

<string name=”cross_products_form_description_paragraph_2″>By agreeing, you grant Google products access to your Gmail, Chat, and Meet information. Other Google products use this information under their own terms, such as the Google <annotation type=”google_term_of_services_link”>Term of Services</annotation> and <annotation type=”google_privacy_policy_link”>Privacy Policy</annotation>. Depending on your settings, some Google products may show you ads personalized with your information, including information you share from Gmail, Chat, and Meet. <annotation type=”smart_features_learn_more_link”>Learn more</annotation></string>

<string name=”cross_products_form_done”>Done</string>

<string name=”cross_products_form_footer”>2 of 2</string>

<string name=”cross_products_form_opt_in_bullet_1″>Assistant reminds of your bills due</string>

<string name=”cross_products_form_opt_in_bullet_2″>Maps displaying restaurant reservations</string>

<string name=”cross_products_form_opt_in_bullet_3″>Travel building your itineraries</string>

<string name=”cross_products_form_opt_in_bullet_4″>GPay surfacing loyalty cards & tickets</string>

<string name=”cross_products_form_opt_in_description”>Google can continue to help you via:</string>

<string name=”cross_products_form_opt_out_description”>This <annotation type=”opt_out_description_highlight”>disables the features above and more (effective by the end of this year).</annotation> You can turn this back on in Gmail settings</string>

<string name=”cross_products_form_opt_out_title”>Use limited version of other Google products</string>

<string name=”cross_products_form_title”>Personalize other Google products with your Gmail, Chat, and Meet data</string>

<string name=”cross_products_out_confimation_bullet_travel”>Travel showing places of interest</string>

<string name=”cross_products_out_confimation_bullet_travel”>Travel showing places of interest</string>

<string name=”cross_products_setting_opt_in_confirmation_bullet_title”>Google can help you via:</string>

<string name=”cross_products_setting_opt_in_confirmation_bullet_proceed”>Personalize</string>



Queste e tante altre stringhe mostrano come ben presto tutti gli utenti potranno discriminare quali servizi possono utilizzare le informazioni presenti su Gmail per altri scopi, ma non sappiamo quando effettivamente tale funzione verrà resa disponibile.

Nuovi suggerimenti su Gboard

Dopo le ultime novità relative ad un nuovo font e un design migliorato di Gboard, la tastiera di Google va a modificare in meglio il pannello dei suggerimenti mentre si digita una frase. Ad oggi, mentre si scrive una frase, Gboard è in grado di consigliare automaticamente tre suggerimenti e, nel caso in cui una parola dovesse avere un corrispettivo in emoji, questa viene inserita all’interno dei suggerimenti.

In queste ore sembra che un aggiornamento lato server permetta alla tastiera di suggerire due emoji per volta, ovviamente solo per le parole che effettivamente richiamano due emoji che esprimono lo stesso concetto. Un esempio sono le parole “soldi” e “abbraccio”, dove Gboard consiglia ogni volta due emoji fra cui scegliere per esprimere meglio il concetto.

Se questa funzione non dovesse essere disponibile anche sul vostro smartphone Android, forse è il caso di scaricare l’ultimo aggiornamento disponibile tramite il badge del Play Store qui in basso.

QA e sondaggi in arrivo su Google Meet

Google Meet permetterà presto ai suoi utenti di sfruttare due nuove funzioni molto comode: i sondaggi e le domande e risposte. Dal prossimo 8 ottobre gli account G Suite Essential, G Suite Business, G Suite Enterprise e G Suite Enterprise for Education, avranno la possibilità di utilizzare queste novità mentre si è impegnati in una video chiamata.

La novità arriva a seguito delle tante feature lanciate nei giorni scorsi come ad esempio lo sfondo sfocato durante le chiamate video e non solo.

Uno strano bug colpisce Gmail

Se siete soliti utilizzare il tasto per selezionare molte email in una volta su Gmail, è probabile che vi sia capitato di incappare in questo particolare bug che affligge il servizio da alcune ore. Infatti, come viene largamente testimoniato su Twitter, sembra che molti utenti non sono più in grado di “selezionare tutte le conversazioni che corrispondono ad una ricerca” per segnarle come lette, archiviarle oppure cancellarle.

Come riporta The Verge, Google assicura che “stiamo lavorando per riportare al più presto la funzione su Gmail per ‘selezionare tutte le conversazioni che corrispondono ad una ricerca’. La feature è stata rimossa per errore. Ci scusiamo con i nostri utenti che possono essere stati colpiti dal problema.“