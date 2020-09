Il team di Google lavora senza sosta all’introduzione di nuove feature per i tanti servizi offerti agli utenti e nelle scorse ore sono emerse delle novità che riguardano Google Chrome, Gboard e l’app del motore di ricerca.

Iniziando dal browser, nell’ultima versione Canary è presente un flag, chiamato “tab groups auto create”, relativo ad una feature (al momento non attiva) a cui il team di sviluppatori sta lavorando e in virtù della quale Google Chrome creerà automaticamente gruppi di schede.

Purtroppo la descrizione non ci fornisce particolari indicazioni su come funzionerà e per saperne di più, pertanto, dovremo attendere informazioni dal colosso di Mountain View.

Passando a Gboard, stando alle segnalazioni di alcuni utenti, con la versione 9.8.07.328163918-beta-arm64-v8a gli sviluppatori hanno abilitato un nuovo carattere (simile al Product Sans di Google, che viene utilizzato anche nell’interfaccia utente di Google Pixel) e un tema leggermente ottimizzato.

Probabilmente tale novità sarà messa a disposizione di tutti gli utenti nelle prossime settimane.

Google migliora il browser dell’app ricerca

Infine, c’è anche una novità per l’app Google e in particolare per le funzionalità legate al motore di ricerca del colosso statunitense: alcuni utenti, infatti, segnalano che il nuovo browser in-app si è arricchito nelle scorse ore di un interruttore per abilitare la navigazione sicura e delle opzioni per gestire le impostazioni del sito (cookie e autorizzazioni).

In pratica, il team di Google sta ricreando Chrome all’interno dell’app di ricerca, seppur con meno funzionalità.

L’app Google può essere scaricata dal Play Store: