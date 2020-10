Ora che Google Pixel 5 è stato finalmente presentato dal colosso di Mountain View il nuovo gioiellino del produttore statunitense non ha più segreti e chi è indeciso se acquistarlo o meno ha la possibilità di averne un piccolo pezzo in anticipo scaricando uno degli sfondi ufficiali.

Il team di Google ha realizzato diversi sfondi per la nuova generazione dello smartphone dell’azienda, tutti accomunati da una particolarità: sfruttano il foro nell’angolo in alto a sinistra dello schermo (ove è ospitata la fotocamera frontale) come un elemento che caratterizza il wallpaper, rendendolo così unico.

Non si tratta di certo di una novità in campo Android, in quanto anche altri popolari smartphone hanno potuto contare su appositi sfondi realizzati per rendere il foro nel display parte integrante dell’immagine ma è comunque simpatica l’idea di trasformare quello che potrebbe essere percepito come un fastidio (ossia il foro nello schermo) in un vero e proprio punto di forza.

Come scaricare gli sfondi di Google Pixel 5

Ecco quindi la galleria con gli sfondi di Google Pixel 5 (compatibili anche con Google Pixel 4a 5G e soggetti a modifiche per essere adattati a qualsiasi dispositivo), diffusa su Twitter da Mishaal Rahman:

Chi è interessato a scaricare l’intero pacchetto di sfondi, senza compressione, può invece seguire questo link. Ricordiamo che Google Pixel 5 è già disponibile in pre-ordine e sarà disponibile all’acquisto dal 15 ottobre al prezzo di 629 euro nelle colorazioni Just Black e Sorta Sage, ma non in Italia.