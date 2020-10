Pare che Google Pixel 5 non potrà contare sul chip chiamato Pixel Neural Core, caratteristica invece presente sul modello lanciato lo scorso anno, ossia Google Pixel 4.

Probabilmente la decisione di non implementare tale componente è stata presa dal colosso di Mountain View per contenere i costi del nuovo smartphone di punta dell’azienda, che pertanto non avrà un hardware appositamente dedicato ad attività come le operazioni di apprendimento automatico e l’ascolto sempre attivo.

Un’assenza che non dovrebbe farsi sentire

Una sorta di conferma indiretta dell’assenza del Pixel Neural Core sul nuovo device arriva dalla sua scheda tecnica: nelle specifiche ufficiali di Google Pixel 4, infatti, tale chip è elencato nella sezione dedicata ai processori, cosa che invece non avviene né per Google Pixel 5 né per Google Pixel 4a 5G.

Una delle funzioni principali del chip in questione era quella di supportare lo sblocco facciale IR di Pixel 4 e, considerando che su Pixel 5 tale feature è stata eliminata, non è così sorprendente scoprire che la componente hardware non è stata implementata.

Tuttavia, il team della fotocamera di Google l’anno scorso ha svelato che il Pixel Neural Core è stato utilizzato pure per il comparto imaging di Pixel 4 e, pertanto, sarà interessante scoprire se la sua assenza si farà sentire nel nuovo modello anche se, secondo il produttore, ciò non avverrà grazie all’ottimizzazione che è stata raggiunta con il processore Qualcomm Snapdragons 765G. Staremo a vedere.

Google Pixel 5 e Pixel 4a 5G supportano HD e HDR10 su Netflix

E sempre a proposito del nuovo gioiellino di Google, a distanza di qualche ora dall’evento di lancio è arrivata la conferma che il device supporta la riproduzione dei contenuti in qualità HD e HDR10 su Netflix.

E lo stesso discorso vale per Google Pixel 4a 5G, così come indicato dalla pagina di supporto ufficiale della popolare piattaforma di streaming.

Chi deciderà di acquistare i nuovi telefoni di Google, pertanto, non avrà alcun problema a sfruttare il proprio abbonamento Netflix.