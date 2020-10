Ieri sera Google Pixel 5 e Google Pixel 4a 5G sono stati finalmente annunciati in un evento agrodolce, almeno per quanto riguarda la conferma che l’Italia non fa parte (almeno per il momento, si spera in futuro) dei Paesi in cui i due terminali di Google saranno in vendita.

Foto di qualità, come sempre

Oltre alle novità hardware e ovviamente all’estrema ottimizzazione di Android 11, è lecito aspettarsi importanti miglioramenti anche per quanto riguarda il contesto fotografico dove, per la prima volta in assoluto, entrambi gli smartphone abbracciano un sensore ultra grandangolare.

Il colosso di Mountain View ha pubblicato alcune fotografie illustrative per farci scoprire i passi in avanti fatti dal comporto fotografico, e sembra ci siano delle novità in merito. L’azienda sottolinea che l’applicazione Fotocamera su entrambi i dispositivi è stata migliorata e adesso offre la funzione “HDR+ with bracketing“: lo smartphone combina scatti ad alta e bassa esposizione per offrire un risultato bilanciato e correttamente illuminato.

Previous Next Fullscreen

Troviamo miglioramenti anche per quanto riguarda gli scatti notturni, dove la funzione Night Sight adesso si attiva in automatico senza più essere manualmente selezionata dalla UI dell’applicazione Fotocamera. Infine, come sempre, gli scatti in primo piano sorprendono per la loro qualità nonostante entrambi gli smartphone non abbiano a disposizione un sensore telescopico apposito.

Previous Next Fullscreen

Arriva il primo unboxing di Google Pixel 5

Come ben sappiamo i nuovi smartphone di Google sono disponibili al pre-ordine e potranno essere acquistati a partire dal prossimo 15 ottobre 2020, ma un utente inglese è riuscito a mettere le mani su quello che sembra essere a tutti gli effetti una unità dimostrativa in vendita all’interno di un negozio.

Il video non ci mostra niente in più di quello che abbiamo già imparato a conoscere a seguito del lancio di ieri e dopo le molte settimane di leak e rumor, se non che abbiamo la conferma che all’interno della confezione è inserito l’adattatore USB Type-A > USB Type-C per facilitare il passaggio da un altro smartphone.