Il team di Fastweb Mobile ha deciso di rendere disponibile anche sul sito ufficiale l’offerta che prevede la possibilità di attivare l’opzione Mobile Dati con 100 giga di traffico incluso e un router 4G Huawei da acquistare insieme ad un prezzo speciale.

Lanciata lo scorso giugno, l’offerta Fastweb Mobile Dati era fino a questo momento disponibile per i nuovi e già clienti soltanto nei punti vendita dell’operatore, attraverso il Servizio Clienti 146 e nell’area dedicata su MyFastweb mentre online non poteva essere attivata.

Cosa offre Fastweb Mobile Dati

Ricordiamo che Fastweb Mobile Dati prevede un canone di 14,95 euro al mese e mette a disposizione degli utenti 100 giga di traffico dati, oltre a chiamate e SMS a consumo (0,05 euro al minuto e senza scatto alla risposta per le telefonate e 0,05 euro per ogni messaggio di testo). Chi attiva tale offerta ha inoltre la possibilità di acquistare in abbinata al prezzo una tantum di 35 euro il modem router 4G Huawei E5576.

Il costo della SIM, pari a 10 euro, viene offerto gratuitamente (così come la sua spedizione) in caso di attivazione online o attraverso l’area dedicata su MyFastweb: gli utenti, pertanto, dovranno pagare soltanto il canone del primo mese (ossia 14,95 euro) e il prezzo del router (35 euro).

Per quanto riguarda il metodo di pagamento, infine, l’attivazione online prevede il meccanismo di Ricarica Automatica, con addebito su carta di credito o conto corrente nel caso in cui il credito disponibile sulla SIM dovesse essere insufficiente.

Potete trovare tutte le offerte di Fastweb Mobile seguendo questo link.

