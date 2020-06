Fastweb lancia oggi due nuove offerte telefoniche: Mobile Voce e Mobile Dati. Si parte da 5,95 euro mensili per beneficiare delle opzioni incluse nei piani tariffari, di cui vi spieghiamo tutto subito.

Fastweb Mobile Voce e Mobile Dati nei dettagli

Sono disponibili da oggi le due offerte Fastweb Mobile citate, dedicate a chi desidera avere giusto il minimo indispensabile per navigare e utilizzare i servizi di messaggistica, o viceversa.

Per i primi c’è Fastweb Mobile Voce, che al prezzo di 5,95 euro al mese (solo con addebito su credito residuo), include un pacchetto con 1000 minuti di chiamate e 100 SMS verso tutti, oltre a 3 GB di internet in 4G (su rete TIM).

Fastweb Mobile Dati è per i più esigenti. Chiamate illimitate, 100 SMS verso tutti e 100 GB di internet in 4G è quanto comprendono i 14,95 euro al mese necessari (con addebito su credito residuo o con il servizio di ricarica automatica). In più, scegliendo questa offerta è possibile acquistare a 35 euro il modem router 4G Huawei E5576.

Entrambe le offerte sono sottoscrivibili tramite area clienti MyFastweb, telefonando al 146 (in entrambi i casi è gratuito l’acquisto della SIM e la spedizione) o nei negozi Fastweb (da considerare i 10 euro aggiuntivi necessari per l’acquisto della SIM).

