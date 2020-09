Il gigante di Mountain View lancerà presto il nuovo smartphone Google Pixel 5 e come di consuetudine verrà fornito con un nuovo sfondo. Un utente di Reddit ha già ricreato il wallpaper che, a giudicare dalle immagini per la stampa divulgate da Google, sarà impostato come predefinito sul quinto dispositivo della serie Google Pixel, inoltre l’utente ha creato anche un’accattivante variante alternativa. Lo sfondo di Google Pixel 5 è già disponibile al download Nell’articolo di ieri che anticipa cosa possiamo aspettarci dal nuovo smartphone di Google abbiamo visto l’immagine finale dello sfondo di Google Pixel 5 e non ci è voluto molto prima che qualcuno la ricreasse e la rendesse disponibile prima del lancio ufficiale. L’utente Smilesky ha inoltre creato una versione alternativa del wallpaper caratterizzata da colori più tenui e da un’aspetto più quotidiano che include un elemento in legno.

Per ottenere gli sfondi di Google Pixel 5 a risoluzione piena è sufficiente scaricarli da questa pagina e impostare sul vostro smartphone l’immagine che più si adatta al vostro gusto personale.

Nel frattempo non ci resta che attendere la presentazione di Google Pixel 5 in programma per il 30 settembre. L’evento si terrà rigorosamente online dalle 20:00 ora italiana e ci saranno altri prodotti del gigante di Mountain View come Nest Audio e Google Chromecast with Google TV.

