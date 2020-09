Google rompe (finalmente) gli indugi e annuncia ufficialmente la data di presentazione di Google Pixel 5, atteso smartphone che è stato preceduto nelle scorse settimane dal discusso Google Pixel 4a.

L’evento, che si terrà rigorosamente online, è dunque in programma per mercoledì 30 settembre alle 11:00 (ora di Mountain View), le 20:00 ora italiana. Se la superstar dell’evento sarà dunque Google Pixel 5, ci saranno altri prodotti di Big G a fare da degna cornice.

In particolare infatti Google ci parlerà nel nuovo Chromecast, di nuovi speaker intelligenti della famiglia Nest e di ulteriori prodotti della linea Pixel. Gli inviti riguardano esclusivamente la stampa, una scelta particolare visto che finora gli eventi Made by Pixel sono sempre stati aperti al pubblico.

Va detto inoltre che Google ha annunciato l’evento anche tramite il proprio profilo Twitter per cui la visione potrebbe essere aperta a tutti. Stando a quanto scritto nell’invito, in cui si parla di “Pixel phones” è certo che oltre a Google Pixel 5 sarà presentato anche Google Pixel 4a 5G, mentre resta qualche riserva sulla reale esistenza di Google Pixel 5s.

Per il resto vedremo il nuovo Chromecast, che finora abbiamo conosciuto col nome in codice Sabrina, un nuovo speaker Nest che dovrebbe prendere il posto di Google Home e, magari, qualche altra sorpresa non annunciata.

Non ci resta che attendere un paio di settimane, segnatevi l’appuntamento sul calendario e non mancate di seguirci per scoprire tutto sui nuovi prodotti Made by Google.