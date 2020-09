Un paio di giorni fa abbiamo visto che alcune stringhe presenti nel codice della versione 2.28 dell’app Google Home praticamente confermavano che Android TV sarebbe stato rinominato in Google TV.

Grazie a WinFuture, ora abbiamo le prime immagini ufficiali del nuovo dispositivo Chromecast che si chiamerà Google Chromecast with Google TV.

Il dispositivo è stato avvistato per la prima volta alcuni mesi fa con il nome in codice “Sabrina” e fondamentalmente è un dongle HDMI che può essere collegato a una smart TV o display, ma non solo per trasmettere contenuti di dispositivi esterni.

Google Chromecast with Google TV è un dispositivo di streaming a tutti gli effetti dotato di un’interfaccia Android TV rivista con il quale è possibile accedere a varie app e servizi, in modo simile ai dispositivi Amazon Fire TV.

Il dispositivo presenta un design estremamente semplificato dalla forma ovale ed è munito di connessione di alimentazione USB, porta HDMI, LED di stato sul retro e pulsante di ripristino.

Il nuovo dispositivo Chromecast integra la stessa tecnologia utilizzata anche in altre chiavette Android TV, ossia un SoC quad-core AMLogic S905X2 e 2 GB di RAM, oltre a una piccola quantità di memoria interna.

Il telecomando offre un D-Pad e altri pulsanti di navigazione, un pulsante per Google Assistant e uno programmabile dedicato alla gestione dei preferiti, oltre ai pulsanti per l’accesso rapido a YouTube e Netflix.

Sul lato destro sono disponibili altri due pulsanti che apparentemente consentono una rapida regolazione del volume, mentre in basso trovano spazio un pulsante Indietro e uno per l’accensione e lo spegnimento del dispositivo.

La presentazione del nuovo Google Chromecast with Google TV è prevista verso la fine di settembre e probabilmente costerà meno di 100 euro, con alcune fonti che parlano di appena 50 dollari.