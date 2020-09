A seguito del lancio della gamma Samsung Galaxy Note 20 non sono più previsti nuovi smartphone Samsung di fascia alta per quest’anno, perciò è piuttosto naturale osservare una crescita lenta ma costante dei rumor che riguardano la serie Samsung Galaxy S21 che, proprio come quella di inizio 2020, dovrebbe essere accompagnata dai modelli Samsung Galaxy S21+ e Samsung Galaxy S21 Ultra.

Una batteria più capiente per Galaxy S21+

La news di quest’oggi si concentra sul terminale di mezzo, Samsung Galaxy S21+, e del probabile modulo batteria che il colosso sudcoreano monterà al suo interno. In queste ore, infatti, un’agenzia di regolamentazione coreana ci permette di scoprire in anticipo alcuni dettagli piuttosto importanti sul sopracitato smartphone: le fattezze della batteria e la sua capacità.

L’immagine soprastante mostra un modulo con una capacità pari a 4660 mAh che si converte in una capacità tipica pari a 4800 mAh. Il valore indica un discreto passo in avanti rispetto alla batteria da 4500 mAh di Samsung Galaxy s20+, ad oggi il modello più venduto della gamma.

Un modulo più capiente permetterebbe al terminale di offrire un numero maggiore di ore di utilizzo, merito anche delle ottimizzazioni presenti su Android 11 ed evidentemente anche del processore Snapdragon 875 che molto probabilmente troverà posto nelle varianti commercializzate in Nord America e in tanti altri stati.

Che ne pensate della batteria? Secondo voi 4800 mAh sono pochi o garantiscono un utilizzo soddisfacente?

In copertina Samsung Galaxy S20