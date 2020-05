Il Q1 2020 di Samsung vede sicuramente una contrazione del mercato relativo al settore mobile anche se resta la migliore per quanto riguarda le vendite di dispositivi 5G. In queste ore un interessante rapporto pubblicato da Strategy Analytics ci mostra come in realtà la prestazione di alcuni smartphone Samsung durante il Q1 2020 sia andata piuttosto bene.

Samsung Galaxy S20+ vende molto bene

Infatti, fra i sei smartphone Android più venduti durante il Q1 2020, ben quattro appartengono al colosso sud coreano. Nello specifico il modello Samsung Galaxy A51 è riuscito a buttare giù dal trono il molto apprezzato Redmi 8, ma è la presenza di Samsung Galaxy S20+ ad attirare maggiormente la nostra attenzione.

Il nuovo top di gamma di Samsung si piazza in terza posizione e, considerando i circa 275 milioni di unità presenti nel mercato globale, quell’1,7% di fianco a Samsung Galaxy S20+ indicherebbe che il colosso sud coreano avrebbe venduto circa 5 milioni di Samsung Galaxy S20+ durante il Q1 2020.

Questo risultato in parte disinnesca la preoccupante prestazione sottotono della gamma Samsung Galaxy S20, soprattutto se si considera che il terminale di Samsung rappresenta l’unico dispositivo di fascia alta fra i sei smartphone Android più popolari. La presenza di Xiaomi e Redmi non ci stupisce più di tanto, ma l’assenza di Huawei è la riprova di quanto il ban USA contro Huawei stia pesando sulle vendite del colosso cinese, la cui posizione potrebbe peggiorare ancora di più considerando l’estensione del BAN voluto da Trump fino a maggio 2021.

