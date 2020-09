I colleghi di Pricebaba, assieme al leaker OnLeaks, ci permettono di ammirare con maggiore precisione i dettagli estetici di OnePlus 8T. Lo smartphone top di gamma di OnePlus atteso per le prossime settimane, non mostra molte differenze rispetto all’attuale generazione di fascia alta per quanto riguarda la porzione frontale – display flat con fotocamera punch hole nell’angolo in alto a sinistra -, mentre sul retro non nasconde un certo senso di déjà vu per quanto concerne il design del modulo fotografico principale.

Un design che ricorda un altro device

Sul retro il modulo quadruplo sembra essere stato preso in prestito da Samsung Galaxy S20 con il suo iconico design “rialzato” e con i sensori disposti ad L. Le lenti di OnePlus 8T dovrebbero essere composte da un sensore principale da 48 MP, uno ultra angolare da 16 MP, uno macro da 5 MP e uno da 2 MP per le foto ritratto.

Secondo i rumor dei giorni scorsi OnePlus 8T dovrebbe essere il primo degli smartphone OnePlus a garantire la ricarica rapida da 65 W, mentre il processore dovrebbe essere lo Snapdragon 865 invece del più recente Snapdragon 865+; da questo punto di vista sono presenti diverse incongruenze fra la strategia dell’azienda, offrire il meglio dell’hardware attualmente disponibile, e i rumor circa la scheda tecnica.

Per quanto riguarda la combo RAM + storage interno, OnePlus 8T dovrebbe arrivare in una versione con 8 GB di RAM e 128 GB di storage ed un’altra con 12 GB di RAM e 256 GB di storage. Lo smartphone è atteso con OxygenOS 11 basata su Android 11, mentre restano ancora fumose le indicazioni per quanto riguarda il prezzo di listino.

Cosa ne pensate del design di OnePlus 8T?