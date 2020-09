Samsung, Redmi e Motorola pubblicano i kernel di alcuni smartphone per rendere così possibile la installazione di custom ROM e facilitare anche lo sviluppo di soluzioni di terze parti da parte dell’enorme community Android. Il colosso sudcoreano ha da poco rilasciato il codice sorgente relativo al kernel di Samsung Galaxy Z Fold2 5G, l’ultimo top di gamma pieghevole di cui trovare la nostra recensione in calce all’articolo. Il codice è stato rilasciato sul portale Open Source Release Center e fa riferimento al modello SM-F916B con firmware F916BXXU1ATHE.

Samsung Galaxy Z Fold2 5G kernel download

Kernel a portata di tutti

Xiaomi ha aggiornato le repository di Github aggiungendo i sorgenti del kernel di Redmi 10X (nome in codice “atom) e Redmi 10X Pro (nome in codice “bomb”). Sebbene si tratti di due smartphone differenti, il kernel è identico per entrambi. Se siete interessati a scaricarlo vi basta cercare il branch “bomb-q-oss” dalla pagina Github di Xiaomi.

Redmi 10X e Redmi 10X Pro kernel download

Infine, anche la casa alata si accoda alle altre aziende pubblicando il codice sorgente del kernel di Motorola Moto Z4 (nome in codice “foles”). In questo caso si tratta del kernel relativo all’aggiornamento ad Android 10 ricevuto dallo smartphone qualche mese fa.

Motorola Moto Z4 kernel download