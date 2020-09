Pochi minuti fa, in Indonesia, Realme ha presentato ufficialmente il proprio nuovo smartphone di fascia media Realme 7i, contraddistinto da una scheda tecnica interessante e una chicca non da poco come il display a 90 Hz.

Dopo l’annuncio di Realme 7 e Realme 7 Pro e le novità anticipate per il mercato europeo, il produttore cinese nato sotto l’ala di OPPO batte dunque un altro colpo.

Caratteristiche tecniche e design di Realme 7i

La dotazione tecnica di Realme 7i è in linea con il segmento di mercato di appartenenza, tra gli elementi di spicco troviamo: l’ampio display da 6,5 pollici con refresh rate di 90 Hz (ma purtroppo solo HD+), un SoC Qualcomm Snapdragon 662 affiancato da ben 8 GB di RAM, quattro fotocamere posteriori con la principale da 64 MP e una batteria da ben 5.000 mAh con ricarica rapida a 18 W.

Realme 7i si segnala anche per un design moderno con lo schermo che copre il 90% della superficie frontale e una particolare finitura Mirror sul retro.

Scheda tecnica di Realme 7i

Display LCD da 6,5″ HD+ (1600 x 720 pixel) con refresh rate di 90 Hz e vetro Corning Gorilla Glass

Mobile Platform Qualcomm Snapdragon 662 octa core (Quad 2GHz Kryo 260 + Quad 1.8GHz Kryo 260) a 11 nm con GPU Adreno 610

8GB LPDDR4x RAM

128GB UFS 2.1 di storage, espandibile fino a 256 GB tramite microSD (slot dedicato)

Quadrupla fotocamera posteriore con: principale da 64 MP con apertura f/1.8, LED flash; ultra grandangolare da 8 MP con FoV di 119° e apertura f/2.2; sensore da 2 MP in bianco e nero; sensore macro da 2 MP (4 cm) con apertura f/2.4

Fotocamera anteriore da 16 MP con sensore Sony IMX471 e apertura f/2.1

Connettività Dual SIM (nano + nano + microSD), Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 ac (2.4GHz + 5GHz), Bluetooth 5, GPS/ GLONASS/ Beidou, USB Type-C

Splash resistant (P2i)

Batteria da 5.000 mAh con ricarica rapida a 18 W

Sensore di impronte sul retro

Dimensioni: 164.1×75.5×8.5~8.9 mm

Peso: 188 g

Sistema operativo Android 10 con Realme UI

Prezzi e disponibilità di Realme 7i

Realme 7i viene proposto nelle due colorazioni Aurora Green e Polar Blue, al prezzo di listino di 3.199.000 Rp (circa 182 euro al cambio). Sarà acquistabile sul mercato indonesiano a partire da domani, 18 settembre.

Al momento non ci sono informazioni su un possibile arrivo di Realme 7i sul mercato italiano.

