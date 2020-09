È diventata ormai prassi comune lanciare i nuovi smartphone in coppia, con una versione Pro o Plus a fare da spalla alla versione “base”. Non fa eccezione Realme che ha annunciato oggi in India Realme 7 e Realme 7 Pro. Si tratta di medio gamma dal design moderno, con schermi a 90 Hz e punch hole, in linea non i trend attuali. Ecco tutti i dettagli.

Caratteristiche tecniche di Realme 7

Sono molto buone, come da tradizione del brand, le specifiche di Realme 7, almeno in relazione al prezzo di vendita. Lo schermo da 6,5 pollici, con risoluzione FullHD+ (1080 x 2400 pixel) ha infatti una frequenza di refresh di 90 Hz, è protetto da Gorilla Glass e utilizza la tecnologia punch hole per alloggiare la fotocamera frontale.

Qualche inevitabile compromesso arriva dal chipset, un MediaTek Helio G95 che non offre quindi connettività 5G. Dispone di una CPU octa core a 2,05 GHz e di una GPU Mali-G76 MC4, ed è affiancato da 6-8 GB di RAM LPDDR4x e 64/128 GB di memoria interna UFS 2.1 espandibile con microSD fino a 256 GB.

Buono il comparto fotografico, a partire dal sensore frontale, inserito nel foro del display, con una risoluzione di 15 megapixel (f/2.0). Nella parte posteriore troviamo invece quattro sensori, inseriti in un elemento rettangolare verticale che include anche il flash LED.

Al sensore principale da 64 megapixel (f/1.7) fanno da contorno un sensore con lente ultra grandangolare (FoV 119 gradi) da 8 megapixel(f/2.3), un sensore da 2 megapixel per i ritratti e un sensore macro da 2 megapixel(f/2.4).

Ricca la connettività, con Dual 4G/VoLTE, WiFi 802.11 ac dual band, Bluetooth 5, GPS, GLONASS, USB Type-C, presa da 3,5 mm. Il lettore di impronte digitali è integrato nel tasto di accensione/sblocco mentre la batteria ha una capacità di 5.000 mAh e può contare sulla ricarica rapida Dart Charge a 30 watt, con caricabatterie da 30 watt nella confezione di vendita.

Caratteristiche tecniche di Realme 7 Pro

Realme 7 Pro, il successore dell’ottimo Realme 6 Pro, utilizza stranamente uno schermo con refresh a 60 Hz, un passo indietro rispetto al predecessore ma anche rispetto a Realme 7. Lo schermo però è un SuperAMOLED e ha una diagonale di 6,4 pollici con risoluzione FullHD+ (1080 x 2400 pixel) e tecnologia punch hole per alloggiare la fotocamera frontale.

A differenza di Realme 7, la versione Pro utilizza un chipset Qualcomm, per la precisione uno Snapdragon 720G con CPU octa core a 2,3 GHz e GPU Adreno 618. Sono disponibili due varianti di memoria, con 6 o 8 GB di RAM LPDDR4x e 128 o 256 GB di memoria interna UFS 2.1, espandibile con microSD fino a 256 GB.

La connettività include Dual 4G/VoLTE, WiFi 802.11 ac dual band, Bluetooth 5, GPS a doppia frequenza, USB Type-C, presa da 3,5 mm per le cuffie. Il lettore di impronte digitali è invece integrato nel display.

Oltre alla fotocamera anteriore da 32 megapixel(f/2.5) inserita nel foro del display, è presente una quadrupla fotocamera posteriore con sensore da 64 megapixel (f/1.7), ultra grandangolare (FoV 119 gradi) da 8 megapixel (f/2.3), sensore monocromatico da 2 megapixel e sensore macro da 2 megapixel (f/2.4).

La batteria infine ha una capacità di 4.500 mAh con supporto alla tecnologia Super Dart Charge a 65 watt, con il caricabatterie da 65 watt incluso nella confezione di vendita.

Design di Realme 7/7 Pro

Dal punto di vista del design Realme 7 e Realme 7 Pro risultano in linea con i trend di mercato del 2020. Tecnologia punch hole per ridurre al minimo le cornici integrando la fotocamera frontale nello schermo, con il piccolo foro collocato in alto a sinistra.

Anche la parte posteriore è attuale, con le fotocamere poste in elementi rettangolari, ancora una volta nell’angolo superiore sinistro. Realme 7 vede i quattro sensori in linea verticale, con il flash LED a fianco, mentre Realme 7 pro ha i sensori disposti a L rovesciata con il flash LED nella parte inferiore a completare una ideale “C”.

Le dimensioni di Realme 7 sono di 162,3 x 75,4 x 9,4 mm con un peso di 197 grammi. Molto ridotte le cornici laterali e quella superiore mentre la cornice inferiore è leggermente più pronunciata, pur essendo molto compatta.

Realme 7 Pro, dal canto suo, misura 160,9 x 75,4 x 9,7 millimetri e pesa 183 grammi, risultando quindi più maneggevole e leggero. Anche in questo caso le cornici laterali e superiore sono ridotte ai minimi termini, più visibile invece la cornice inferiore.

Previous Next Fullscreen

Software di Realme 7/7 Pro

Realme 7 e Realme 7 Pro utilizzano entrambi Android 10 con l’interfaccia personalizzata realmeUI. Sono presenti le classiche ottimizzazioni al comparto fotografico, con riconoscimento automatico delle scene per ottenere i risultati migliori e le classiche ottimizzazioni alla batteria.

Prezzi e disponibilità di Realme 7/7 Pro

Realme 7 sarà disponibile dal 10 settembre in India nelle colorazioni Mist White e Mist Blue al prezzo di 14.999 rupie (circa 190 euro) per la versione 6-64 GB e 16.999 rupie (circa 215 euro) per la versione 8-128 GB.

Realme 7 Pro sarà in vendita dal 14 settembre nelle colorazioni Mirror White e Mirror Blue al prezzo di 19.999 rupie (circa 253 euro) nella versione 6-128 GB e 21.999 rupie (circa 278 euro) nella versione 8-128 GB.

Non ci sono al momento informazioni in merito alla disponibilità sui mercati internazionali.