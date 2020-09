IFA 2020 è una vetrina piuttosto importante per le aziende hi-tech nonostante il Coronavirus abbia mutato radicalmente una fiera che vedeva impegnati ogni anno decine di migliaia di persone fra addetti ai lavori, la stampa del settore e utenti comuni.

Presto tanti smartphone anche in Europa

Realme in queste giornate non solo ha presentato gli smartphone Realme 7 e 7 Pro, ma ha anche annunciato delle novità piuttosto importanti per il mercato europeo che ben presto potrà accogliere l’arrivo di un gran numero di smartphone Android. L’azienda ha infatti confermato che gli smartphone Realme X7 e Realme X7 Pro lasceranno la Cina e sbarcheranno in Europa entro il Q4 2020.

Non ci sono informazioni precise circa la data effettiva di lancio né sul prezzo di listino per la UE, ma possiamo prevedere fin da adesso che le caratteristiche hardware dei due terminali li renderanno sicuramente appetibili agli utenti alla ricerca di smartphone di fascia media.

Stesso discorso anche per quanto riguarda gli smartphone Realme V3 e Realme V5, due device con hardware interessante commercializzati in Cina a prezzi molto competitivi. Infine, anche la serie Realme 7 fresca di presentazione verrà presto portata in Europa anche se non si sa bene quando.

L’azienda si sente quindi pronta a scendere in battaglia in un settore molto competitivo, soprattutto quello della fascia media dove l’arrivo di una nuova serie di smartphone 5G economici comporterà grandi mutamenti.