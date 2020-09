Huawei ha annunciato in Cina la versione 5G del suo tablet MatePad che offre uno schermo WUXGA+ da 10,4 pollici ed è alimentato dal SoC Kirin 820 5G con SA/NSA affiancato da 6 GB di RAM e 128 GB di memoria di archiviazione che può essere espansa fino a 512 GB tramite scheda microSD.

Huawei MatePad 5G include una fotocamera posteriore e una anteriore entrambe da 8 MP, mentre sul fronte della connettività sono presenti anche Dual-Band Wi-Fi 6, Bluetooth 5.1 e 4G LTE.

Il tablet racchiude una batteria da 7250 mAh ed esegue EMUI 10.1 basata su Android 10, inoltre supporta la stilo Huawei M-Pencil, per dipingere, elaborare documenti e appunti, che deve essere acquistata separatamente.

Specifiche HUAWEI MatePad 5G

Ecco le specifiche complete del nuovo tablet Huawei MatePad 5G:

Display IPS da 10,4 pollici (2000 x 1200 pixel) con luminosità di 470 nit

SoC Huawei Kirin 820 5G (1 x Cortex-A76 a 2,36 GHz, 3 x Cortex-A76 a 2,22 GHz, 4 x Cortex-A55 a 1,84 GHz) con GPU ARM Mali-G57MP6, 1 x NPU

6 GB di RAM e 128 GB di spazio di archiviazione espandibile fino a 512 GB con microSD

Sistema operativo Android 10 con skin personalizzata EMUI 10.1

Fotocamera posteriore da 8 MP

Fotocamera frontale da 8 MP

Quattro altoparlanti, quattro microfoni

Connettività 5G SA / NSA, 4G LTE, Wi-Fi 802.11 ax (2.4GHz / 5GHz), Bluetooth 5.1, GPS, GLONASS, USB 2.0 Type-C

Batteria da 7250 mAh (tipica) / 7150 mAh (minima) con ricarica rapida da 22,5 W

Dimensioni: 245,2 x 154,96 x 7,45 mm; Peso: 460 g

Disponibilità e prezzi di HUAWEI MatePad 5G

Il tablet Huawei MatePad 5G è disponibile nei colori grigio e bianco a un prezzo di 3.199 yuan, corrispondenti a circa 398 euro, ed è già in vendita in Cina presso vmall. Al momento non abbiamo informazioni in merito alla disponibilità e ai prezzi in altri paesi.

Da non perdere: I migliori tablet Android: ecco la classifica di settembre 2020