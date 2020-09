Il fine settimana di WINDAY di WINDTRE tra Cinema e 100 Giga Weekend

WINDTRE, uno dei maggiori operatori nazionali di telefonia fissa e mobile, entra nel fine settimana con il suo programma fedeltà gratuito WINDAY tra promozioni legate al Cinema e la 100 Giga Weekend.

Nei giorni scorsi abbiamo parlato di WINDAY per la promozione dei 75 GB a 4,99 euro proposta ad alcuni clienti e prima ancora per il gradito rilancio di WinCinema.

Al cinema gratis + promo popcorn

Come raccontato nell’articolo dedicato, WINDTRE ha ridisegnato il meccanismo di funzionamento di questa promozione: mentre la versione precedente offriva infatti uno sconto del 50%, la nuova WinCinema regala un biglietto a settimana presso i cinema The Space.

Detto che il coupon da usare per usufruire della promozione è reperibile dal cliente sull’app WINDTRE, alla sezione voucher, e che il voucher in questione è utilizzabile anche direttamente dall’app, sfruttando la funzione di acquisto online del biglietto, c’è un’altra promozione che WINDTRE ha previsto per questo fine settimana.

In aggiunta al biglietto gratuito presso un cinema The Space a scelta (per uno dei film compatibili con l’iniziativa), il cliente ha diritto ad un codice coupon da utilizzare per l’acquisto di un popcorn regular al costo di 2 euro. Il coupon deve essere richiesto come al solito e poi usato al cinema The Space in fase di acquisto. La promozione è già attiva da ieri, 10 settembre 2020, e il coupon richiesto rimarrà valido solo fino a domenica 13 settembre 2020. In ogni caso sarà possibile richiederne uno nuovo da lunedì.

La stessa iniziativa dovrebbe essere sponsorizzata anche mediante una campagna SMS dedicata, che avrà come destinatari i clienti WINDTRE iscritti a WINDAY.

Salvo cambiamenti, entrambe le promozioni dovrebbero continuare a rinnovarsi di settimana in settimana.

WinCinema a Casa

Se non siete nel mood per andare al cinema, non temete: anche questo fine settimana (da oggi a domenica) è disponibile la promozione “WinCinema in streaming a casa tua“, che permette di noleggiare gratuitamente un film su Chili tra una selezione di titoli.

100 Giga Weekend

Infine, nell’ambito del programma WINDAY, WINDTRE proporrà ad alcuni clienti – in combinazione con WinCinema a casa – la promozione 100 Giga Weekend: attivabile al costo una tantum di 1,99 euro, mette a disposizione 100 GB di traffico dati 4G da sfruttare per il fine settimana, con disattivazione automatica al termine dei tre giorni.

