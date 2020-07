L’applicazione mobile di WINTRE è il mezzo migliore per tenere sempre sotto controllo gli aspetti più importanti relativi al proprio abbonamento con l’operatore mobile, e anche per accedere alle tante offerte esclusive per i clienti iscritti al programma fedeltà WinDay. In queste ore l’applicazione riceve l’aggiornamento 8.0 sul Play Store che porta con sé una apprezzata novità dal punto di vista del layout.

Le novità della versione 8.0 dell’app WINDTRE

Il changelog ufficiale dell’aggiornamento 8.0 dell’applicazione WINDTRE non lascia adito ad altre interpretazioni: “Abbiamo ridisegnato la home page dell’App WINDTRE per offrirti un servizio sempre migliore. Scarica subito questa versione e scopri come è ancora più facile personalizzare la tua offerta, entrare nel programma WinDay e restare in contatto con noi“.

La novità più grande dell’aggiornamento è quindi il nuovo layout relativo alla home page dell’applicazione WINDTRE, dove la navbar inferiore vede adesso un collegamento rapido a WinDay. La soluzione offre quindi agli utenti una via più rapida per scoprire quali sono le offerte del giorno su WinDay e scoprire quali premi li attendono.

Come aggiornare l’app WINDTRE

L’aggiornamento 8.0 dell’applicazione WINDTRE è attualmente disponibile sul Play Store al badge sottostante. Ci teniamo a precisare che l’app per smartphone Huawei con HMS (Huawei Mobile Services) non ha ancora ricevuto il nuovo layout, ma riteniamo che sarà questione di ore prima che arrivi anche lì.