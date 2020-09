WINDTRE rilancia la promozione WinCinema nell’ambito di WINDAY

WINDTRE, uno dei maggiori operatori nazionali di telefonia fissa e mobile, ha deciso di rilanciare una promozione nell’ambito del programma fedeltà gratuito WINDAY: WinCinema è tornata.

Negli ultimi giorni abbiamo parlato di WINDTRE per le ultime novità relative alle offerte, per le rimodulazioni in atto e per gli sconti degli Xiaomi Days. Oggi invece torniamo ad occuparci di WINDAY, il programma fedeltà che offre ai clienti iscritti regali, sconti e altre promozioni nel corso della settimana.

Tra le promozioni maggiormente apprezzate dai clienti c’è sicuramente WinCinema, che prevedeva uno sconto del 50% sul prezzo del biglietto in ogni giorno della settimana, festivi inclusi: un voucher per l’acquisto di quattro biglietti al prezzo di due per andare al cinema, oppure un voucher cinema per l’acquisto di 2 biglietti al prezzo di uno.

La suddetta promozione era stata temporaneamente messa da parte lo scorso 16 marzo 2020, per effetto della chiusura delle sale cinematografica nell’ambito dell’emergenza sanitaria globale. WINDTRE aveva provveduto a compensare l’uscita di scena stringendo una collaborazione con Chili e dando così vita alla promozione WinCinema a Casa.

Adesso, mentre quest’ultima promo rimane saldamente al proprio posto, WINDTRE ha deciso anche di rilanciare WinCinema in un nuovo formato: a partire dallo scorso 27 agosto, l’operatore sta comunicando la notizia ai clienti WINDAY tramite SMS di questo tipo: «Torna il CINEMA WINDAY nelle sale The Space, GRATIS per te 1 biglietto. Acquista i biglietti e prenota il tuo posto in sala ONLINE su windtre.it/winday-partecipa».

Mentre la versione precedente offriva infatti uno sconto del 50%, la nuova WinCinema regala un biglietto a settimana presso i cinema The Space. Il coupon da usare per usufruire della promozione è reperibile dal cliente sull’app WINDTRE, alla sezione voucher.

Il voucher è utilizzabile anche direttamente dall’app, sfruttando la funzione di acquisto online del biglietto, che permette ovviamente di selezionare cinema, film, data e orario della proiezione e posto in sala. La programmazione dei film in promozione si rinnova ogni giovedì.

Altre iniziative WINDAY

Detto della confermata disponibilità anche per questo fine settimana della WinCinema a Casa in collaborazione con Chili, in settimana ad alcuni clienti WINDTRE viene proposta la promozione dati 100 Giga Weekend al prezzo di 1,99 euro.

Anche per il mese di settembre, inoltre, è stato confermato il regolamento del WinQuiz a premi, disponibile il giovedì e la domenica.

Tramite il badge sottostante potete scaricare l’app WINDTRE dal Google Play Store.