Google sta lanciando degli aggiornamenti per Chrome, Action Blocks, Google Duo e YouTube Music. Ecco una panoramica per ognuna delle app.

I gruppi di schede di Google Chrome sono disponibili per tutti

Alcuni mesi fa Google ha annunciato la funzionalità per raggruppare le schede nel suo browser Chrome e dopo essere stata accessibile per gli utenti del canale beta o tramite flag, ora la feature è disponibile per impostazione predefinita per tutti gli utenti con la versione 85.0.4183.102 di Google Chrome.

Come visto a maggio, Google Chrome diventa più organizzato con i gruppi di schede. Se utilizzate Google Chrome su Windows o MacOS, l’aggiornamento alla versione 85.0.4183.102 dovrebbe abilitare immediatamente i gruppi di schede, mentre su Chromebook dovrebbe bastare la versione 85.0.4183.84, tuttavia non sappiamo ancora quando questa funzione arriverà su Android e iOS.

Google Duo ora può essere installato su Android TV

Vista l’attuale pandemia COVID-19, Google ha recentemente iniziato a implementare Google Duo su Android TV. Accedendo al Play Store dal browser è possibile notare che Google Duo ora può essere installato in remoto sui dispositivi Android TV, tuttavia il servizio non funziona completamente.

Allo stato attuale è utilizzabile solo la chiamata vocale utilizzando il microfono integrato nel telecomando, mentre non è ancora possibile ricevere chiamate tramite Google Duo su Android TV.

Google aggiorna l’app Action Blocks

Un aggiornamento dell’app Action Blocks rilasciato ieri aggiunge varie modifiche all’interfaccia utente, inclusi i widget a tema scuro. Il tema scuro inizia sulla home page dell’app dove sono elencati tutti i Blocchi azione creati e si estende a ogni singola schermata, ma ora lo sfondo di un widget si adatta al tema di sistema corrente.

Le altre modifiche includono angoli arrotondati, l’uso di barre e pulsanti delle app e nuove icone per le voci di menu, mentre in termini di nuove funzionalità, ora c’è un’opzione per attivare la vibrazione quando si attivano i blocchi azione, oltre a essere pronunciati ad alta voce, inoltre è possibile assicurarsi che l’immagine selezionata per il widget della schermata iniziale non sia ritagliata, mentre la denominazione di un blocco ora è facoltativa.

La versione 1.1.330008038 dell’app aggiunge anche il supporto per le lingue giapponese, tedesco, italiano, francese e spagnolo, inoltre corregge alcuni bug. L’aggiornamento del tema scuro per Action Blocks è già in roll out ampio tramite il Play Store.