Anche oggi torniamo a parlare di Kena Mobile, l’apprezzato operatore virtuale facente capo a TIM, che ha deciso di riportare la funzione Giga Amico ad un prezzo decisamente più interessante.

In attesa di capire se e quando sarà disponibile la nuova interessante promozione targata Kena Mobile di cui vi abbiamo parlato ieri, vediamo dunque le nuove condizioni di Giga Amico.

Kena Mobile Giga Amico: info e costi

Giga Amico non è una funzione nuova: Kena Mobile permette di sfruttarla ormai da più di un anno e prevede un meccanimo molto semplice: il cliente Kena ha la possibilità di condividere una parte del proprio bundle dati mensile con un amico anch’egli cliente dell’operatore.

In particolare, il quantitativo di dati così condivisibile ammonta a 5 GB, la condivisione prevede un costo per il “benefattore” e i GB condivisi rimangono a disposizione del beneficiario per soli 7 giorni.

Durante il mese di agosto, Kena Mobile aveva previsto delle condizioni speciali: 10 GB complessivi al costo di 1 euro, a disposizione per ben 30 giorni.

La fine delle promozioni estive ha riportato anche Giga Amico alla normalità: le condizioni di fruizione sono quelle descritte, ma dal 1 settembre il costo era salito a 5 euro. Per fortuna Kena Mobile ha deciso di fare un passo indietro, lasciando invariate tutte le condizioni previste, ma riportando a 1 euro il costo del servizio.

Giga Amico è disponibile nell’Area Clienti dell’app MyKena. Per tutti i dettagli e le condizioni di utilizzo, vi rimandiamo alla pagina ufficiale al seguente link:

Giga Amico di Kena Mobile

Se invece volete passare a Kena Mobile attivando una delle offerte disponibili, potete usare questo link:

Attiva online le offerte Kena Mobile