Google sta introducendo delle novità in alcune delle sua applicazioni che riguardano l’interlinea in Google Documenti, la possibilità di collaborare ai file di Microsoft Office e il pulsante per trasmettere i podcast sui dispositivi in Google Podcasts.

Interlinea in Google Documenti

Google sta implementando un cambiamento in Google Documenti che riguarda l’interlinea per fare in modo che si adatti al font del carattere in uso.

Ora il font Times New Roman ha la spaziatura minore, Comics Sans la rende leggermente più ampia, mentre Sue Ellen San Francisco ha la spaziatura ancora più larga. Google afferma che questo servirà anche a garantire che i documenti Word convertiti rimangano di una lunghezza simile.

La funzionalità sarà attiva per impostazione predefinita per i nuovi documenti, mentre i documenti esistenti non saranno interessati. Questa modifica verrà implementata oggi e il roll out dovrebbe completarsi entro uno o tre giorni.

Collaborazione ai file di Microsoft Office

Un aggiornamento introdotto martedì in Google Documenti, Presentazioni e Fogli consente agli utenti Android di collaborare ai file di Microsoft Office per sfruttare gli eccellenti strumenti di collaborazione di Google senza la necessità di convertire i tipi di file. Qui sotto potete vedere la feature in azione.

Sono supportati i file .doc, .docx, .xls e .ppt che è possibile importare nell’applicazione G Suite preferita per iniziare subito a collaborare.

La funzione sarà attivata per impostazione predefinita, quindi gli amministratori di G Suite non dovranno fare nessuna modifica per gli utenti aziendali. Google ha affermato che il lancio della nuova funzionalità inizia oggi e richiederà alcune settimane prima che raggiunga tutti i clienti di G Suite e gli utenti con account Google personali.

Pulsante per la trasmissione in Google Podcasts

Con la riprogettazione di quest’anno, il pulsante Trasmetti di Google Podcasts è stato posizionato nell’angolo in alto a sinistra delle schermate Home, Esplora e Attività principali, tuttavia il selettore del dispositivo scompare se gli utenti si spostano in un’altra sezione dell’app, pertanto Google sta inserendo un pulsante per trasmettere anche nella schermata di riproduzione, il quale sostituisce l’icona delle informazioni nella barra inferiore del player espanso.

Come parte di questa modifica è possibile accedere rapidamente alla pagina completa delle note dell’episodio o spettacolo toccando il titolo scorrevole che ora riporta anche il nome dell’editore o podcast. Il pulsante Trasmetti nella schermata di riproduzione di Google Podcasts è disponibile con la versione beta 11.27 dell’App Google.