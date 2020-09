È da ormai diverso tempo che Google lavora alla funzione di registrazione chiamata sull’applicazione Google Telefono. Quest’ultima, ovviamente inizialmente disponibile solo sui Google Pixel, negli scorsi mesi ha iniziato a fare capolino anche su alcuni smartphone Nokia e pare che diversi utenti Xiaomi stiano dichiarando l’arrivo della funzionalità su alcuni smartphone della compagnia cinese.

Registrazione chiamate su Google Telefono

I modelli di smartphone Xiaomi commercializzati in Cina e in altri paesi dispongono dell’applicazione proprietaria per quanto riguarda la gestione delle telefonate, mentre i terminali che vengono commercializzati all’estero vedono invece la presenza di Google Telefono in accoppiata con Google Messaggi.

Gli utenti che stanno notando la disponibilità della registrazione di chiamata su smartphone Xiaomi sono proprio quelli che dispongono out-of-box dell’applicazione sviluppata da Google. Per ora sembra che gli unici modelli interessati siano Redmi Note 8 Pro, Redmi Note 9S e Redmi Note 9 Pro, ma è lecito supporre che ben presto la feature verrà attivata anche su altri device.

Non è ancora chiaro se la registrazione di chiamata tramite Google Telefono sia legata a qualche aggiornamento in particolare dell’app o di un semplice allineato lato server, ma magari potete controllare fin da subito se anche sui vostri smartphone è disponibile la funzione.