Google Telefono è l’applicazione che possiamo trovare all’interno di tutti gli smartphone serie Pixel, gli smartphone Xiaomi venduti in Europa e gli smartphone di Nokia. Come sappiamo da alcuni giorni è possibile installare l’app anche su tanti altri terminali Android, ma in queste ore ci arriva la notizia che alcuni utenti indiani stanno ricevendo una importante feature presente su altre applicazioni sviluppate da altri OEM: la registrazione della chiamata.

Registrazione chiamata su Google Telefono

Sono infatti sempre più gli utenti indiani a sottolineare la presenza della nuova feature all’interno dell’applicazione sviluppata da Google. Non si capisce se la feature è stata attivata con un aggiornamento lato server o altro, ma è importante disporre dell’ultima versione presente sul Google Play Store per essere sicuri di poterla sfruttare.

Attualmente gli smartphone che possono sfruttare la registrazione della chiamata sono:

Questa lista non va intesa come definitiva in quanto è probabile che sempre più terminali Nokia inizieranno a poter sfruttare la funzione sopracitata. In questi ultimi mesi Google spingendo sull’acceleratore per quanto riguarda l’arrivo di funzionalità piuttosto interessanti. Infatti, grazie ad un teardown dell’APK della versione 47 di Google Telefono, i colleghi di XDA hanno scoperto che Big G sta lavorando all’implementazione della chiamata silenziosa ruotando il telefono con il display verso il basso.

Google Telefono



Potrebbe interessarti anche: recensione Nokia 7.2

In copertina Nokia 7.2