Sappiamo ormai da diverse settimane che Google Pixel 4a 5G e Google Pixel 5 verranno presentati a settembre. Abbiamo un’idea piuttosto chiara anche delle probabili colorazioni attese ed il probabile prezzo di Google Pixel 5. Ciò che però non sappiamo è la data esatta di presentazione dei nuovi smartphone di Google per il mercato europeo – vi ricordiamo che l’Italia non fa parte degli stati in cui sarà possibile acquistarli.

Si parla del 25 settembre

Questa importante informazione ci viene svelata da quella che sembra una pagina interna di Vodafone Germania, dove sono ben visibile quelle che dovrebbero essere le date ufficiali di lancio dei due terminali. Il leak svela come Google Pixel 4a 5G Black e Google Pixel 5 Black potrebbero essere lanciati il 25 settembre 2020.

Le informazioni in possesso di Vodafone Germania dovrebbero essere definitive e confermate. Google lavora a stretto contatto con gli operatori telefonici ed ovviamente quest’ultimi sanno in anticipo le date di lancio dei vari terminali, il che ci porta ad essere cautamente fiduciosi che la data del 25 settembre 2020 possa essere effettivamente quella in cui assisteremo al lancio di Google Pixel 4a 5G e Google Pixel 5 in Germania.

A questo punto non ci resta che aspettare tre settimane e attendere il lancio ufficiale.