Nel nostro editoriale circa le stravaganti scelte strategiche di Google per quanto riguarda il ramo mobile, abbiamo sottolineato come l’incerto zig-zag del colosso di Mountain View fosse quasi una cartina al tornasole rigardo l’incertezza che regna nel team di sviluppo dei Google Pixel. Del resto il lancio di Google Pixel 4a con la sorpresa dell’annuncio di Google Pixel 4a 5G e Google Pixel 5, ci potrebbero svelare qualcosa circa i piani poco comprensibili di Google per il ramo mobile.

Siamo prossimi al lancio?

Oltre alla voci che danno Google Pixel 4a 5G e Google Pixel 5 prossimi al lancio, forse già questo mese, in queste ore scopriamo una interessante pagina dello store francese su Google Pixel 5 in cui la didascalia della foto recita: “Pixel 5 e Pixel 4a 5G sono stati progettati per darti tutto l’aiuto di Google ogni giorno, ancora più velocemente. Presto disponibile, da 499 €”.

La pagina place holder di Google Pixel 5 non offre il tasto per l’acquisto dello smartphone, ma la sua comparsa online (probabilmente per una svista) potrebbe effettivamente portarci a credere che lo smartphone sia prossimo al lancio.

Ricordiamo che, come annunciato ufficialmente dall’azienda, Google Pixel 5G non verrà commercializzato in Italia, almeno per quanto riguarda il lancio iniziale, ma prevede invece USA, Canada, UK, Irlanda, Francia, Germania, Giappone, Taiwan e Australia.

Grazie ad Andrea per la segnalazione