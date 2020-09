Google Pixel 5 e Google Pixel 4a 5G sono ormai ad un passo dalla presentazione ufficiale. Dopo le informazioni che davano i due smartphone pronti al lancio per il mese di settembre, in queste ore entrambi i device di Google ricevono la certificazione FCC. Normalmente questo passaggio rappresenta uno dei tasselli necessari al lancio sul mercato, perciò è molto probabile che i terminali saranno presentati già nei prossimi giorni.

L’FCC certifica i nuovi Google Pixel

L’ente di certificazione americano ha visto il passaggio di un gruppo piuttosto numeroso di smartphone: GTT9Q, G5NZ6, and GD1YQ. Essi potrebbero rappresentare il modello Google Pixel 5, mentre i dispositivi G025I, G025H, e G025E potrebbero invece fare riferimento a Google Pixel 4a 5G. I product number relativi a Google Pixel 5 supportano le bande LTE di tutti gli operatori americani, comprese le reti 5G. Il terminale GD1YQ è stato testato per le reti mmW (n260 e n261).

Venendo invece alle colorazioni attese per il modello Google Pixel 5, è probabile che esso verrà proposto in nero e verde, con un prezzo pari a 629 euro (con il 16% di IVA); ricordiamo che lo smartphone non verrà commercializzato in Italia. Google Pixel 4a 5G, invece, dovrebbe arrivare nelle colorazioni bianca e nera al prezzo già noto di 499 euro, come del resto avevamo visto nella news circa la pagina dello store Google in Francia.