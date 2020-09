OnePlus 8T compare di nuovo sui nostri radar per via di un inedito leak che ci permette di scoprire alcune informazioni circa il suo design. Ciò è possibile grazie a quello che sembra essere il render finale di OnePlus 8T, il quale è stato scovato all’interno del codice della Developer Preview 4 di Android 11 per la serie OnePlus 8.

Fotocamera punch hole e cornici sottili

Purtroppo il leak ci permette di valutare solo la porzione frontale di OnePlus 8T, dov’è ben visibile un pannello edge-to-edge con fotocamera punch hole nell’angolo in alto a sinistra. Le cornici appiano molto sottili e ottimizzate, pensate per lasciare lo spazio giusto per inserire la capsula auricolare sul lato superiore.

La facciata posteriore resta ancora un mistero, ma gli ultimi rumor puntano ad una soluzione tripla con sensore principale da 64 MP, sensore ultra grandangolare da 16 MP e sensore macro da 2 MP. Rispetto alla gamma OnePlus 8 non dovrebbe esserci delle novità così sostanziali, a parte il verosimile cambiamento del processore.

Recentemente uno smartphone OnePlus con nome in codice “Kabob” e product model KB2001 è stato scovato sul database di Geekbench; secondo queste informazioni OnePlus 8T dovrebbe montare il processore Qualcomm Snapdragon 865+ con 8 GB di RAM.

Per il lancio dovremo probabilmente attendere questo autunno, ma siamo certi che torneremo presto a parlare dello smartphone mano mano che ci avvicineremo alla data di lancio.