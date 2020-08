Il lancio della gamma Samsung Galaxy Note 20 durante l’evento Unpacked del 5 agosto non solo ci ha svelato la nuova serie di smartphone di fascia alta per la seconda metà del 2020, ma anche le novità integrate all’interno della One UI 2.5.

One UI 2.5 per Samsung Exynos 7870

La personalizzazione di Samsung basata su Android 10 è disponibile ovviamente per un numero limitato di smartphone, la cui limitazione è direttamente correlata all’hardware disponibile nei terminali più vecchi e potenzialmente non in grado di offrire un’esperienza utente soddisfacente.

Come qualche settimana fa avevamo visto l’arrivo della H-ROM per il porting della One UI 2.1 su tutti gli smartphone Samsung con processore Exynos 7870 non supportati, in questi giorni lo stesso sviluppatore ha rilasciato la nuova versione della H-ROM in cui trovano posto le novità della One UI 2.5.

Previous Next Fullscreen

La base di partenza della ROM è stata prelevata dalla build presente su Samsung Galaxy Note 20 (SM-N980F), e presenta un CSC modificato che permette ad esempio di fornire l’utilizzo di particolari feature come la registrazione delle chiamate.

La ROM integra le patch di sicurezza di agosto 2020 ed è completamente libera di tutte le app pre-installate (bloatware) e quelle proprietarie di Samsung.

Smartphone Exynos 7870 supportati

Download H-ROM

Prima di effettuare il download della H-ROM ed iniziare a sfruttare le tante novità integrate da Samsung nella One UI 2.5, vi consigliamo di leggere e seguire con attenzione le istruzioni linkate poco più in alto per ogni smartphone supportato e di utilizzare la versione Canary della Magisk.

Download H-ROM da Google Drive | Mega