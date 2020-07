Se possedete ancora oggi uno smartphone Samsung con qualche anno sulle spalle e basato sul processore Exynos 7870, è molto probabile che quest’oggi deciderete di installare una particolare custom ROM che porta la One UI 2.1 ed alcune feature di Samsung Galaxy S20.

[topic]

Android 10 e la One UI 2.1 su Exynos 7870

Il merito è come sempre della grande community di modder di Android che, per colmare il vuoto lasciato da Samsung per quanto riguarda il mancato aggiornamento ad Android 10 per questi smartphone, è riuscita a mettere in piedi una ROM generica basata sull’ultima versione di Android con la One UI 2.1.

Etichettata come H-ROM, essa è compatibile con 7 smartphone Samsung di 2-3 anni fa con processore Exynos 7870. Lo sviluppatore ha basato la custom ROM sul firmware presente su Samsung Galaxy S20 5G, a cui sono state aggiunte anche alcune particolarità provenienti da Samsung Galaxy S10 come ad esempio il supporto alla registrazione delle chiamate.

Munita delle patch di sicurezza di luglio 2020, l’ultima versione di H-ROM ha raggiunto il grado di maturità necessario per un utilizzo quotidiano sebbene siano presenti piccoli bug con l’applicazione Fotocamera.

Smartphone supportati

Download H-ROM

Prima di fare il flash di H-ROM è necessario effettuare il wipe completo del proprio smartphone. L’installer contenuto all’interno della ROM è in grado di riconoscere automaticamente il tipo di smartphone su cui si sta installando la ROM, la quale può anche essere installata su piccole partizioni di sistema dando all’utente la possibilità di installare le applicazioni Samsung tramite un package ad hoc.

Download H-ROM da OneDrive | Google Drive | MEGA