In queste ore Google svela alcune interessanti novità in arrivo per alcune applicazioni estremamente popolari, fra cui Google Drive, Google Maps e Google Foto.

Novità per le scorciatoie su Google Drive

Durante il mese di marzo Google Drive presentava alcuni cambiamenti per quanto riguarda le scorciatoie pensate per migliorare la gestione dei contenuti salvati all’interno dello spazio sul cloud offerto da Google. Esse rappresentano dei collegamenti rapidi a contenuti salvati o archiviati in cartelle differenti, su unità differenti e magari anche condivisi con altri utenti.

In queste ore il team di sviluppo di Google Drive svela alcuni cambiamenti circa il comportamento delle scorciatoie:

quando si utilizza Google Drive sul web la combinazione dei tasti Shift+Z crea una una nuova scorciatoia del file o degli elementi selezionati;

quando si rende proprietario di un file qualcun altro, la posizione del file rimane invariata, cosa che si discosta da quanto avveniva in passato.

Google Drive adesso sposta automaticamente file eliminati nella cartella condivisa all’interno della propria cartella personale, il tutto per evitare la comparsa di file andati persi. Prima dell’arrivo di questa feature gli utenti erano costretti a ricorrere al campo di ricerca interno per trovare file eliminati.

Il rollout di questi aggiornamenti partirà da oggi e durerà più o meno un paio di settimane, e vale sia per gli utenti privati che per gli account G Suite. Infine, Google dichiara che la migrazione automatica di tutti i file presenti in cartelle multiple come scorciatoie avverrà a partire dal 2021.

Miglioramenti per il tab salvati su Maps

Google Maps è senza ombra di dubbio la migliore applicazione su mobile per la navigazione. Il lavoro del team di sviluppo è sempre preciso e costante, così come l’aggiunta di feature pensate per rendere ancora più semplice e sicuro muoversi nelle proprie città o conoscere nuovi luoghi. Anche se il Coronavirus ha radicalmente cambiato il nostro modo di muoverci e scoprire nuovi luoghi, in queste ore il colosso di Mountain View svela una serie di novità che riguardano il tab “salvati” all’interno dell’app.

Alcune volte può capitare di dimenticarsi il nome di un ristorante o un luogo che ci è stato consigliato di andare a vedere. La prima importante novità svelata da Google riguarda la gestione dei luoghi salvati recentemente che verranno catalogati nella porzione superiore della UI, all’interno della sezione “Recently saved“.

Se siete soliti salvare molti luoghi su Google Maps, avrete certamente notato quanto può essere difficile ricordarsi quali sono quelli nelle proprie vicinanze. Questo problema viene risolto da Google con l’aggiunta della sezione “Nearby saved“, un carosello di luoghi salvati che, facendo riferimento alla propria posizione in tempo reale, vengono mostrati in relazione alla loro distanza.

Se avete attivato la cronologia delle posizioni su Google Maps è possibile utilizzare la Timeline per riscoprire i luoghi che avete visitato e le strade che avete percorso per raggiungerli. Queste informazioni sono adesso organizzate in ordine cronologico, per città o stati.

Nuovo editor per le foto su Google Foto

Google Foto resta una delle migliori applicazioni multi piattaforma sviluppata da Google per salvare e sincronizzare foto e video con tutti i dispositivi su cui è presente il proprio account Google. Grazie alla sempre affidabile Jane Manchun Wong, in queste ore scopriamo che Big G sta lavorando ad un cambiamento per quanto riguarda il design dell’editor delle foto.

Come si può notare dall’immagine soprastante, l’editor di Google Foto potrebbe presto mostrare tasti più grandi e visibili per passare all’editor delle foto. L’idea di fondo è quella di offrire agli utenti una visione più chiara e comprensibile delle modifiche che si possono apportare agli scatti, mixando tasti grandi e slider.

Trattandosi di una scoperta tramite reverse engineering non è ancora chiaro quando Google abiliterà la nuova UI, ma non vediamo l’ora di provarla.