Tra le novità attese su Android 11 ne è stata scovata una che agevolerà gli utenti Pixel che non hanno stabilito un buon feeling con Google Foto. Scattando un ritratto con l’attuale Google Fotocamera per i Google Pixel – versione 7.4 – vengono salvate due immagini: una con lo sfocato, l’altra in versione originale.

Il problema è che queste due foto non finiscono nella directory principale, ma in una cartella creata da Google Fotocamera: ogni coppia di foto ha quindi la propria cartella, il che complica di molto il lavoro delle gallerie di terze parti. La versione 7.5 di Google Fotocamera che è inclusa nell’ultima beta di Android 11 risolve il disordine.

Niente più confusione quindi nelle app galleria terze, in precedenza disseminate di decine o magari centinaia di cartelle con due foto ciascuna escluse dalla visualizzazione degli scatti in ordine cronologico. Niente più problemi durante i backup e niente più lungaggini per gli utenti nel momento in cui si vuole fare ordine.

Google Fotocamera 7.5 di Android 11 sbroglia la matassa salvando i ritratti direttamente nella directory principale, DCIM/Camera, eliminando le sotto cartelle. Rivista anche la denominazione delle coppie di fotografie nell’ottica di semplificare l’ordinamento dei file. Google Fotocamera 7.5 è compatibile solamente con Android 11, per cui i benefici saranno operativi per tutti con la prossima major release.