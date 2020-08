Appassionati di modding, drizzate le antenne: la LineageOS 17.1, la versione più recente della custom ROM più popolare degli ultimi tempi – che ha raccolto nel cuore degli appassionati la pesante eredità della CyanogenMod –, è adesso disponibile per alcuni altri smartphone, tra i quali spiccano certamente Google Pixel 3 e Google Pixel 3 XL.

Sta crescendo a vista d’occhio la lista dei modelli dotati di supporto alla LineageOS 17.1. A dirla tutta la fonte elenca anche ASUS ROG Phone 2, un nome certamente eccellente, ma non nuovo, visto che lo avevamo già citato qualche giorno fa.

LineageOS per Google Pixel 3-3XL e non solo

Gli smartphone che si aggiungono oggi all’elenco succitato sono in totale tre, ai due googlephone di terza generazione, infatti, si affianca un modello decisamente più vetusto: Samsung Galaxy A7, risalente addirittura al 2016.

Probabilmente, rispetto ai tempi dei Nexus, sono molti di meno gli utenti che acquistano prodotti Made by Google per poi darsi al modding, ma siccome qualche appassionato lì fuori sicuramente c’è, ecco una buona notizia tutta per loro: la LineageOS 17.1, basata su Android 10, è finalmente disponibile per Google Pixel 3 e Google Pixel 3 XL, che vanno così a fare compagnia all’antenato Google Nexus 6 e ai primi Google Pixel e Pixel XL (i modelli di seconda generazione sembrano stranamente assenti, stando a LineageOS wiki). A voler essere precisi, questa prima build in formato nightly è disponibile solo per il piccolo Pixel 3, ma il modello XL seguirà a ruota sicuramente (la prima build sembra non aver fornito i risultati sperati, ma il fix dovrebbe arrivare entro la prossima settimana). Ecco i link ai quali dovete fare riferimento – a patto, ovviamente, di essere perfettamente consapevoli di quello che fate –:

Chiudiamo con Samsung Galaxy A7 2016, il cui supporto ufficiale è finito da un pezzo e che torna in vita grazie al modding (e alle cure degli sviluppatori sourajitk, danwood76 e Stricted). Ecco il link utile: