Oramai il nostro vecchio Samsung Galaxy S9 ha superato i 2 anni di vita dal giorno della sua commercializzazione ufficiale.

Con il passare del tempo abbiamo visto l’evolversi non solo della line-up di smartphone Samsung, fino a raggiungere la famiglia S20, ma anche del software installato dall’azienda coreana a bordo dei suoi device: stiamo parlando della One UI arrivata alla versione 2.1, interfaccia capace di offrire molto in termini di personalizzazioni attuabili ma che quasi mai si è dimostrata particolarmente attenta al consumo energetico e all’esperienza utente in termini di fluidità ed efficenza, caratteristiche accentuate specialmente per quei telefoni con hardware non al top o di una certa età e il nostro S9 rientra tra questi.

Ecco perché abbiamo pensato di portarvi questa guida, dove vi illustriamo come installare una custom ROM alternativa alla One UI di Samsung, sempre basata su Android 10 ma in grado di portare tanta fluidità e rapidità in più, al netto di un numero assai inferiore di funzionalità a disposizione, con un’interfaccia senza fronzoli, essenziale e minimal: parliamo della celeberrima LineageOS 17.1!

Il procedimento illustrato in questa articolo prende spunto dalle note ufficiali di installazione per Samsung Galaxy S9 stilate direttamente dal team di sviluppo LineageOS e coincide per i device Galaxy S9, S9 Plus e Note 9, mentre per altri smartphone la procedura può variare e in quel caso vi consigliamo di fare fede alle guide di installazione ufficiali.

La nostra prova su Galaxy S9

ATTENZIONE!

Lo sblocco del bootloader (necessario) comporta la perdita di tutti i dati, l’invalidazione della garanzia e l’impossibilità di utilizzare app di pagamento, servizi streaming e bancari!

Qualora voleste mantenere una copia dei dati più importanti come video e foto vi consigliamo di effettuare un backup dedicato seguendo la nostra guida.

Il procedimento illustrato è valido solo per Galaxy S9, S9 Plus e Note 9 e può differire per altri dispositivi. Fate riferimento alla guida d’installazione ufficiale consultabile per ciascun device supportato.

Vi consigliamo caldamente di leggere l’intera guida prima di cimentarvi nell’installazione di LineageOS!

In qualsiasi caso l’autore e la redazione di TuttoAndroid.net non si assume alcuna responsabilità circa eventuali problemi/difficoltà/malfunzionamenti del terminale a seguito della messa in pratica della presente guida.

1. Requisiti pre-installazione + configurazioni importanti