È ormai certo che LG VELVET avrà il compito di riportare in auge LG per quanto riguarda le vendite nel mercato della telefonia mobile. Per farlo, il colosso sud coreano punta su alcune caratteristiche che dovrebbero attirare l’utente e distinguere il suo prodotto da quello delle altre aziende.

Snapdragon 765G e 8 GB di RAM

Dopo averci svelato qualche interessanti informazioni tramite un video teaser ufficiale con tanto di probabile supporto alla cover Dual Screen, in queste ore un leak ci offre uno sguardo alla probabile scheda tecnica di LG VELVET. Da quel che possiamo vedere dalla immagine qui in basso, sarebbero confermate le quattro colorazioni Aurora White, Aurora Gray, Aurora Green ed Illusion Sunset, così come il supporto alla piattaforma Qualcomm Snapdragon 765G.

Le dimensioni e il peso del terminale sarebbero pari a 167,1 x 74 x 7,85 mm per 180 grammi, che risultano essere piuttosto valide considerando la probabile presenta di un modulo batteria da 4300 mAh. Secondo il leak LG VELVET arriverebbe con 8 GB di RAM e 128 GB di storage espandibili tramite microSD fino ad un massimo di 2 TB, mentre il corpo dovrebbe essere resistente ai liquidi grazie alla certificazione IP68.

Restano ancora fumose le specifiche per quanto riguarda il pannello frontale, sebbene si faccia sempre più riferimento ad un display OLED di alto livello con fotocamera frontale da 16 MP. Sul retro, il comparto fotografico dovrebbe essere composto da un sensore principale da 48 MP realizzato da Samsung, un sensore grandangolare da 8 MP e un sensore di profondità da 5 MP.

LG VELVET verrà ufficialmente presentato il prossimo 7 maggio, ma è probabile che nel corso dei prossimi giorni avremo modo di scoprire ulteriori novità in più sullo smartphone di fascia alta di LG.