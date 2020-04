LG VELVET, dopo essersi mostrato in una serie di render, in un video teaser ufficiale che ci ha svelato alcune importanti informazioni sull’hardware ed un interessante leak che parla del supporto alla cover Dual Screen, verrà ufficialmente presentato in un evento fissato per il 7 maggio 2020.

Presentazione fissata per il 7 maggio

A confermalo è direttamente LG tramite un nuovo video teaser che potete visualizzare direttamente in calce all’articolo. Nell’evento che viene descritto come “uno show che vanta design innovativi“, avremo modo di scoprire in dettaglio tutte le caratteristiche del nuovo smartphone Android del colosso sud coreano.

Proprio come il video teaser linkato ad inizio news, anche in quest’ultimo la compagnia pone enfasi sul sistema di fotocamere “a goccia” che troveranno posto sul retro dello smartphone, il quale sarà caratterizzato da quattro distinte colorazioni: Aurora White, Aurora Gray, Aurora Green ed Illusion Sunset.

Guardando ai dati preliminari relativi al Q1 2020 di LG, è innegabile come la compagnia stia attraversando un periodo piuttosto tribolato con vendite deludenti e quote di mercato che sempre più spesso sono accompagnate dal segno meno alla voce “mobile”.

Che LG VELVET rappresenti la chiave di volta che darà modo ad LG di competere nuovamente nella classifica dei miglior smartphone Android?