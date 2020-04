Con LG VELVET il colosso sud coreano vuole dimostrare di nuovo che non solo sa fare bei telefoni, ma che non ha timore di seguire il proprio istinto piuttosto che accodarsi ai dettami del mercato. Dopo essersi fatto notare in una serie di render ed essere anche apparso in un video teaser ufficiale, in queste ore veniamo a conoscenza di altre informazioni piuttosto interessanti sul nuovo smartphone di LG.

Dual Screen su LG VELVET e non solo

Infatti, grazie alla certificazione rilasciata dall’ente NRRA (National Radio Research Agency), scopriamo che lo smartphone di LG dovrebbe supportare anche la cover Dual Screen e non solo. La certificazione parla di un accessorio “portable screen cover” con model number LG LM-G905N il che, considerando il model number LG-G900N di LG VELTET, dovrebbe proprio fare riferimento allo smartphone.

Inoltre, grazie ad una immagine leak, possiamo notare quella che sembra essere proprio la cover Dual Screen di LG VELVET. Assieme ad essa, lo smartphone dovrebbe supportare anche la tecnologia Wacom Active Elecrostatic (AES), cosa che permetterebbe agli utenti di utilizzare la “Active Pen” con lo smartphone.

Questa dovrebbe fare scopa con una inedita applicazione chiamata “Nebo“, la quale sarebbe in grado di digitalizzare in tempo reale formule, forme, disegni e testi scritti a mano tramite una qualsiasi Active Pen in grado di supportare la tecnologia AES di Wacom.